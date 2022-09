La cittanovese era ad un passo dal fallimento, quando alcuni imprenditori coraggiosi decisero di rimboccarsi le maniche, salvando il calcio a Cittanova. Oggi alle ore 15,00 la cittanovese di mister Galfano esordisce in serie D sul campo difficile di Acireale. I siciliani partono favoriti per arrivare tra le prime 3 squadre del campionato del girone I della serie D. La Cittanovese non ha velleità da vertice della classifica, l’obiettivo rimane la salvezza, senza dimenticare di togliersi qualche sassolino dalle scarpe con le squadre più attrezzate. Buona fortuna cittanovese per un campionato dignitoso ricco di soddisfazioni.