Gtande attesa per l’esordio della cittanovese in coppa Italia oggi alle ore 16,00 al Monreale Proto di Cittanova. La squadra del presidente Contestabile si presenta competitiva per affrontare il campionato di serie D. La cittanovese salvata all’ultimo minuto dalla cordata di imprenditori capeggiata da Francesco D’agostino patron del famoso marchio Stocco&Stocco. Gli uomini di mister Galfano sono chiamati ad una prova maiuscola per far capire le reali invenzioni della cittanovese nel campionato che deve iniziare.