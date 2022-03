Si terranno questa mattina alle 10.30 al Duomo di Crotone i funerali di Taiisia, la bambina di 5 anni scappata dall’Ucraina, dalla guerra. Era arrivata il 26 febbraio scorso ma domenica pomeriggio, ha trovato la morte in Calabria, investita e uccisa lungo la provinciale 22, in località Cantorato da un furgoncino Fiat Doblò.

Il sindaco di Crotone ha proclamato il lutto cittadino e in occasione dei funerali sarà presente il gonfalone della città listato a lutto. Bandiere a mezz’asta al Comune e un invito, da parte del sindaco Vincenzo Voce, ad osservare momenti di raccoglimento nelle scuole e sui luoghi di lavoro.

Intanto per il 18enne autore dell’incidente, dopo l’interrogatorio davanti al Gip, è stata confermata la custodia cautelare in carcere.