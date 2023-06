Carabinieri: Occhiuto, buon compleanno all’Arma, grazie a Salsano per lavoro in Calabria

“Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri, che oggi compie 209 anni dalla sua fondazione.

Immensa gratitudine alle donne e agli uomini che quotidianamente lavorano in prima linea, con grande dedizione e professionalità, per la nostra sicurezza e per la legalità.

Un grazie particolare al comandante della Legione Carabinieri Calabria, Pietro Salsano, con il quale in questo anno e mezzo ho instaurato un proficuo rapporto di sinergia istituzionale utile a conseguire importanti risultati per il bene del nostro territorio, e al comandante del Comando Interregionale Carabinieri ‘Culqualber’ e vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Riccardo Galletta, per l’ottimo coordinamento tra gli uomini in divisa di Calabria e Sicilia”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA FILIPPO MANCUSO SULLA FESTA DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

“La Festa dell’Arma dei carabinieri è un appuntamento importante per le nostre comunità. Rivolgo – a nome del Consiglio regionale della Calabria – alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri i sentimenti di riconoscenza e sincero apprezzamento per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono per la sicurezza e la libertà dei cittadini. Un pensiero particolare va a tutti i carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, a quelli feriti nell’esercizio della loro attività e a tutti i loro familiari”.

Anniversario fondazione Arma dei Carabinieri, Versace e Brunetti: “Gratitudine per chi lavora per la nostra sicurezza”

I Sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria hanno preso parte alla cerimonia del 209° anniversario annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando provinciale di via Aschenez

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, hanno preso parte alla cerimonia del 209° anniversario annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando provinciale di via Aschenez.

«Esprimo i miei sentimenti di straordinaria considerazione e gratitudine a tutti gli appartenenti alla gloriosa Arma, agli uomini ed alle donne guidati dal colonnello Marco Guerrini, cui va il mio ringraziamento più grande per il lavoro svolto verso la tenuta sociale ed il mantenimento della legalità sul nostro territorio». Questo il messaggio del sindaco metropolitano facente funzioni che ha sottolineato «l’impegno a tutela dei valori fondanti della nazione e in difesa delle istituzioni democratiche da parte del corpo dell’Arma dei Carabinieri».

«La presenza dei Carabinieri nei nostri Comuni – ha aggiunto – rappresenta un presidio di democrazia a garanzia delle libertà fondamentali e della sana convivenza civile, un costante punto di riferimento per ogni cittadino che, nell’Arma e nelle altre forze dell’ordine, riconosce il sacrificio ed il coraggio di chi agisce ed opera in prima linea nella lotta al crimine organizzato». Nel ricordare la recente inaugurazione della caserma di Africo, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un bene confiscato alla ‘ndrangheta, Carmelo Versace ha ripercorso «gli anni di forte sinergia con i Carabinieri ed i diversi corpi di sicurezza». «Per tutto questo giungano al colonnello Guerrini – ha concluso Carmelo Versace – particolari ringraziamenti per la sua attenta e competente azione di coordinamento».

Ringraziamenti condivisi dal sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che al colonnello Marco Guerrini ha espresso «i migliori auguri di buon lavoro per le nuove attività che andrà ad intraprendere». «Nel giorno in cui l’Arma dei carabinieri festeggia il 209° anniversario dalla sua fondazione – ha detto Brunetti – un pensiero particolare e commosso va a tutti i militari impegnati sul territorio ed all’estero ed a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio servizio in difesa delle persone, della libertà e della democrazia».

«Nella sua lunga storia – ha proseguito – l’Arma dei Carabinieri è riuscita conquistare e custodire la fiducia dei reggini. L’intera città è grata per l’impegno profuso al fianco dei più deboli e per l’instancabile lavoro di contrasto alla ‘ndrangheta».