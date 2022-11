Ammodernamento dei vigneti regionali per promuovere la crescita del comparto vitivinicolo. Questo l’obiettivo della misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” dell’Ocm vino, di cui è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno. Al riguardo, ad esito del lavoro di istruttoria della commissione nominata dal Dipartimento Agricoltura, sono risultate ammissibili a finanziamento 52 domande per la campagna 2022/2023, per un controvalore nel complesso pari a 1.222.513,25 euro.

«Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti – commenta l’Assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – ha lo scopo di aumentare la competitività delle aziende produttrici di vino. Attraverso interventi mirati al rinnovamento degli impianti viticoli, la Regione intende sostenere lo sviluppo e l’ammodernamento delle aziende e promuovere la qualità delle nostre produzioni insieme ai territori d’origine, per conquistare nuove aree di mercato ed aumentare la redditività della filiera vitivinicola calabrese».

Nello specifico, saranno oggetto di sostegno l’estirpazione e il reimpianto di un vigneto con la stessa varietà, nell’ambito della stessa azienda, ma con diversa collocazione del vigneto e/o con modifiche alla forma di allevamento e/o al sesto di impianto; il reimpianto con diritto/autorizzazione; il reimpianto anticipato della stessa varietà con diversa collocazione del vigneto e/o con modifiche alla forma di allevamento e/o al sesto di impianto. Le iniziative di riconversione varietale e di ristrutturazione potranno essere eseguite anche attraverso il miglioramento delle tecniche di gestione, ossia con il cambio della forma di allevamento e con la sostituzione delle strutture di sostegno di vigneti già esistenti. Avvertenze: gli aspiranti beneficiari, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito web istituzionale della Regione Calabria, avranno la possibilità di presentare eventuali istanze di riesame delle proprie posizioni, esclusivamente a mezzo pec. all’indirizzo areareggiocalabria.agricoltura@pec.regione.calabria.it. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.