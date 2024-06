“Nel giorno in cui a Catanzaro si celebra il 250mo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza desidero esprimere la mia riconoscenza e quella della Regione Calabria a tutti gli appartenenti a questo corpo per la loro preziosa e costante azione nel contrastare quotidianamente e con grande efficacia i fenomeni illeciti sul nostro territorio.

Un lavoro imprescindibile e sempre più rilevante per l’affermazione del principio di legalità nello svolgimento delle attività economiche del Paese.

Alle donne e agli uomini delle Fiamme Gialle e al comandante regionale della Calabria, Gianluigi D’Alfonso, giunga un sentito grazie e gli auguri più sinceri per questa importante ricorrenza”.