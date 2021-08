Lascerò il mio ruolo nazionale, di capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, perché per me è ancora più stimolante la sfida di diventare presidente della Calabria e di dimostrare che questa Regione si può governare.

La nostra terra ha enormi potenzialità. Ha storia, tradizioni, bellezze naturali, un patrimonio culturale e paesaggistico da esaltare e valorizzare.

E poi ci sono i calabresi, persone laboriose, straordinarie, che meritano solo opportunità per potersi affermare e per poter emergere.

Dimostreremo a tutti che c’è una Calabria che l’Italia non si aspetta!