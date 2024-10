È morto questa notte a causa di un malore improvviso il sindaco di Jacurso, Ferdinando Serratore. Il primo cittadino aveva 66 anni.

Il cordoglio del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto

“Sincero cordoglio per la scomparsa del sindaco di Jacurso, Ferdinando Serratore, amministratore appassionato e generoso, sempre attento ai problemi dei suoi concittadini. Alla famiglia e alla comunità di Jacurso giunga la vicinanza della Giunta regionale”.



Cordoglio dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro: “Vicini alla famiglia e alla comunità locale”

«L’Anci Calabria esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del sindaco del Comune di Jacurso, Ferdinando Serratore, rappresentante istituzionale di grande valore e di rara umanità, sempre vicino ai propri concittadini, anche nell’emergenza provocata dal maltempo dei giorni scorsi». Lo afferma, in una nota, la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Condoglianze ai familiari, agli amministratori e alla comunità di Jacurso, cui noi sindaci calabresi restiamo vicini, in questo momento di dolore collettivo».