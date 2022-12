«Neanche l’ultima seduta di Consiglio comunale è servita a fare chiarezza sull’iter dei concorsi che l’Amministrazione aveva annunciato diversi mesi fa e per i quali ancora non sono neanche stati pubblicati i bandi».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che critica l’assenza di trasparenza nella gestione della giunta guidata dal centrosinistra.

«Erano stati annunciati oltre cento posti di lavoro in un territorio in cui la disoccupazione opprime i giovani e le famiglie per l’assunzione di dipendenti che servono in maniera urgente alla macchina amministrativa del Comune da tempo sotto organico. E’ imbarazzante che neanche davanti a richieste precise, spesso provenienti anche da esponenti dello stesso centrosinistra, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale continuino a fare spallucce come se non fossero direttamente responsabili della situazione in atto. Per poi utilizzare gran parte del dibattito per chiedere trasparenza alla Regione sulla nuova Autorità di gestione del settore idrico e addirittura sugli emendamenti di Francesco Cannizzaro che hanno reso disponibili importanti risorse per il nostro territorio. Davvero un festival dell’ipocrisia. I cittadini attendono di sapere a che punto è l’iter dei concorsi annunciati e quando saranno pubblicati i bandi».