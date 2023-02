«Cento giovani, diplomati e iscritti ai centri per l’impiego e provenienti da tutta la provincia, tramite il progetto “Garanzia Giovani”, sono stati formati al porto di Gioia Tauro per diventare parte fondamentale della forza lavoro dello scalo. Sul loro futuro lavorativo, però, ancora non c’è nessuna chiarezza».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che, dopo la visita a Gioia Tauro, da parte della vicepresidente della giunta regionale Giusy Princi, chiede risposte immediate.

«La vicepresidente ha avuto modo di incontrare anche i responsabili della Cefris cui è stata affidata la formazione dei ragazzi – dice ancora Riccardo Occhipinti – ma nessuna parola chiara è stata espressa in ordine al loro futuro lavorativo. L’esperienza formativa fin qui compiuta è stata sicuramente assai significativa e qualificata e, proprio per questo, non può essere dispersa. I ragazzi, al momento dell’inizio del percorso di formazione, avevano avuto precise rassicurazioni in ordine al loro inserimento lavorativo all’interno del porto di Gioia Tauro. Oggi che il loro percorso può considerarsi ultimato non hanno ricevuto ancora nessuna rassicurazione. L’Udc della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiede, dunque, a tutti i soggetti preposti che si faccia chiarezza sugli step successivi da seguire e un cronoprogramma dettagliato su quello che avverrà da qui ai prossimi mesi. Le prospettive occupazionali a Reggio e in Calabria sono davvero preoccupanti e non possiamo certo permetterci di disperdere competenze e professionalità sulle quali abbiamo giustamente investito. I centro ragazzi formati con Garanzia Giovani devono rappresentare il futuro per lo scalo di Gioia Tauro e aspettano risposte».