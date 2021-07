Riceviamo e pubblichiamo

Angsa Calabria rende noto che , per cause indipendenti dalla propria volontà , l’incontro previsto per ieri 22 Luglio presso la Regione Calabria con il Presidente f. f. Antonino Spirlì non ha potuto avere luogo.

La notizia dell’annullamento ha colto i membri del Direttivo , provenienti da tutte le Province , il Presidente di Angsa Calabria Vito Crea e il Presidente di Angsa Nazionale Giovanni Marino già in viaggio presso la destinazione.

L’Associazione di Genitori di Persone con Autismo della Calabria , Angsa , considerato il periodo estivo al quale seguirà la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Regionali , si augura di essere ricevuta dal futuro/a Presidente della Regione Calabria , al fine di poter presentare le esigenze , improrogabili , delle Famiglie che vivono l’Autismo quotidianamente e che in questa Regione attendono da troppo tempo la realizzazione di servizi concreti e specializzati così come previsto dalle normative vigenti in materia e che in Calabria non trovano ancora attuazione.

L’auspicio è di poter instaurare e mantenere un rapporto di Collaborazione con le Autorità Regionali , con una Sanità possibilmente non più commissariata , al fine di colmare i ritardi nella gestione dell’Autismo .

Vito Crea-Presidente ANGSA CALABRIA