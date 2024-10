Si è svolto, nei giorni scorsi, lo screening delle funzioni cognitive promosso dall’Amministrazione Comunale su iniziativa del vicesindaco con delega alla Sanità, Alessia Burdino. Un ringraziamento speciale – da parte dell’amministrazione comunale – alle professioniste dell’associazione per la ricerca di Neurogenetica, con sede a Lamezia Terme, che hanno accolto i pazienti con preparazione e grande generosità.

L’iniziativa rientra nel progetto “Come sta la tua memoria? Prevenzione e Screening”, un progetto dell’Associazione per la Ricerca Neurogenetica, di respiro regionale ma che prende in considerazione, in questa prima fase, il territorio della Provincia di Catanzaro.

L’attività di screening è utile da un lato a far emergere i primi campanelli d’allarme al fine di contenere o ridurre il rischio di insorgenza della malattia di memoria e dall’altro a promuovere l’eventuale diagnosi precoce per rallentare la progressione degenerativa delle patologie.