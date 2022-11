Di Luigi Longo

Il nuovo pronto soccorso di Polistena è un gioiellino di architettura e tecnologia che non ha nulla da invidiare ai grandi ospedali italiani ed europei. A Reggio Calabria con l’avvento della Di Furia, finalmente si è invertita la rotta di manager inefficienti che hanno provocato disastri a tutti i livelli. Il miracolo del pronto soccorso di Polistena realizzato in economia sotto la regia dell’architetto Pasquale Ferraro, è stato realizzato in tempi record, spendendo la modica cifra di 150 mila euro. Un vero miracolo! Tutto si può realizzare se ai vertici delle aziende sanitarie ci sono persone competenti. Lo stesso presidente della Regione Calabria ha elogiato la di Furia “definendola la miglior manager del settore. Reggio Calabria meritava un commissario dell’Asp di prima grandezza” . Occhiuto: “il disastro della sanità da queste parti non ha colore politico, centrodestra e centrosinistra negli anni hanno fatto disastri “. Dopo il pronto soccorso, la Di Furia e Occhiuto sono pronti a rafforzare l’ospedale di Polistena con la realizzazione dell’emodinamica nella cardiologia diretta dal primario dott. Vincenzo Amodeo.