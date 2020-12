La stretta natalizia sta per arrivare, manca solo l’ufficialità che sarà data stasera in diretta televisiva dal premier Giuseppe Conte, presumibilmente alle 18.

Sembra che abbia prevalso la linea rigorista dopo anche che anche Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute aveva dichiarato che “C’è la tendenza a un’inversione in atto, l’Rt tende a non scendere più” e inoltre, “Nelle scorse settimane abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva”.

La scelta del Governo con il Comitato Scientifico (non quello di Facebook per intenderci), deve inevitabilmente cercare di porre rimedio onde (o quantomeno cercare) di evitare una terza e plausibile ondata di contagi.

In attesa di approvazione la situazione potrebbe essere la seguente:

Zona Rossa

Nei festivi e prefestivi, mente in “Zona Arancione” negli altri giorni.

Nei fatti il governo ha trovato l’accordo e porta la proposta all’incontro con i presidenti delle Regioni. I divieti pesanti saranno il 24, 25,26,27, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e il 6 gennaio. Restano in arancione i giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio.

Rimane la deroga di poter invitare due persone senza contare i minori di 14 anni.

Spostamenti: la deroga per i piccoli Comuni

Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. È la decisione che il governo avrebbe comunicato alle Regioni.

Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

(GiLar)