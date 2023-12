Il Museo Archeologico di Reggio Calabria, impreziosito da due meraviglie come i Bronzi di Riace, patrimonio dell’intera umanità, custodisce una variegata serie di reperti storici di valore assoluto e indiscutibile, legati in modo particolare all’epoca della Magna Grecia, che vide la Calabria esserne cuore pulsante. Al neo direttore del MarRC, archeologo Fabrizio Sudano, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro da parte dell’intero Consiglio regionale. L’auspicio – afferma il presidente Filippo Mancuso – è di poter proseguire nel percorso tracciato negli ultimi anni dall’ex direttore Carmelo Malacrino che, coniugando conservazione e internazionalizzazione, ha consentito al MarRC di contraddistinguersi nel panorama museale mondiale. Gli obiettivi centrati in un fondamentale anniversario come quello dei 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, e che vede ancora oggi, ad un anno e mezzo di distanza, eventi e manifestazioni ad esso dedicati dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può che rappresentare il punto di partenza verso nuove sfide e più ambiziosi traguardi”.