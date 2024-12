LA DIFFIDA

Alla Direzione Generale ASP RC

Reggio Calabria

OGGETTO: Richiesta Corresponsione residui fondi contrattuali, 2017/18/19/20/.

Premesso che:

– tutti i CCNNLL d’ area IMPONGONO l’utilizzo completo di tutte le risorse di TUTTI i fondi che a consuntivo annuale dovessero risultare non spese e quindi non utilizzate;

– anche l’ultimo contratto d’area 1918/2021 all’art. 73 comma 3) testualmente recita il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato e si rimarca il deve (imperativo categorico)

– la mancata erogazione dei residui DI TUTTI I FONDI contrattuali oltre a provocare un danno patrimoniale personale ad ogni singolo dirigente comporta ( vista la quantità presunta di residui accumulati negli anni ) anche un danno erariale nei confronti dell’INPS ( per mancati versamenti contributivi ) dello Stato ( per mancati versamenti IRPEF ) e di tutti gli altri ENTI che traggono beneficio economico dalle retribuzione dei Dirigenti nonché indebito arricchimento dell’ Azienda;

Considerato che, negli anni e con varie Deliberazioni Le direzioni Aziendali susseguitesi, come l’attuale, hanno proceduto a costituire i vari fondi contrattuali.

Ritenuto che, varie sentenze hanno sancito il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’Ente.

Rilevato che,

– la mancata adozione dei bilanci di esercizio relativi al periodo 2017/2021 non giustifica il grave e prolungato inadempimento dell’ASP e conseguente inosservanza delle norme contrattuali;

– il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire ed utilizzare INTERAMENTE i relativi fondi e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire al dirigente sanitario di percepire le relative indennità.

Per quanto sopra il sottoscritto Dott. Francesco Loschiavo dipendente di codesta ASP sino a 01.12.2020

CHIEDE

ai sensi dell’art. 22 e segg. L. 241/90 e s.m.i. l’esibizione ed il conseguente rilascio, entro e non oltre gg 30 dal ricevimento della presente, di certificazione/attestazione dell’esatta quantificazione delle somme dovute e il nominativo del responsabile del procedimento.

Contestualmente INVITA E DIFFIDA,

codesta Asp alla corresponsione delle somme dovute, con avvertimento che, in caso di inottemperanza o di silenzio al presente atto, il sottoscritto procederà per la tutela dei propri diritti avviando azioni legali presso i Giudici del Lavoro, Contabili e Penali.

La presente costituisce atto interruttivo di eventuale prescrizione e messa in mora per la corresponsione degli interessi moratori.

Distinti saluti.

Dott. Francesco Loschiavo