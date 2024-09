L’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria si arricchisce di tre nuove figure professionali, che vanno ad aggiungersi al nutrito gruppo di lavoro costituito nei mesi addietro. Si tratta di Maria Teresa Manes, direttrice dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Paola; Emiliano Morrone, giornalista del “Corriere della Calabria” che per diversi anni si è occupato di sanità e Giuseppe Zampogna, vicepresidente dell’ordine dei medici di Reggio Calabria; i tre, da oggi in poi, supporteranno, a titolo gratuito, ciascuno per le proprie competenze, le diverse attività portate avanti dalla Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli. “È una scelta di impegno – ha dichiarato Stanganelli – per la comunità calabrese, che ha bisogno di esempi positivi”. Manes è una specialista molto apprezzata, autrice di importanti pubblicazioni scientifiche e con esperienza nel campo dell’organizzazione e della gestione sanitaria. Morrone è un giornalista scrupoloso, che ha lavorato sul diritto alla salute anche in ambito legislativo che darà un contributo significativo alla comunicazione dell’Ufficio. Giuseppe Zampogna è un medico che nel corso della sua vita professionale ha ricoperto e ricopre molteplici incarichi e che già rappresenta per l’Ufficio un punto di riferimento importante di raccordo con gli ordini dei medici calabresi. “Mi auguro – conclude Stanganelli – che i cittadini calabresi continuino a segnalarci con sempre più fiducia e precisione i loro bisogni sanitari, quelli delle loro famiglie e quelli dei rispettivi territori. Noi, come sempre, faremo la nostra parte, con la prontezza e la sensibilità dovute”.