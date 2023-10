È in corso una ricerca per un fungaiolo disperso di anni 77, F. A. le sue iniziali, in zona Montalto nel comune di San Luca (RC), nel Parco Nazionale d’Aspromonte.

Il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria – è stato attivato, nel pomeriggio, dai Carabinieri Forestali della Stazione di San Luca (RC).

Impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del CNSAS Calabria.

Ritrovata in zona Montalto l’auto del disperso.

Presenti sul posto anche I Carabinieri Forestali di San Luca e i Vigili del Fuoco.

Seguono aggiornamenti