Francesco Iriti è il nuovo direttore responsabile del giornale online www.ntacalabria.it .

Cambio al vertice del quotidiano di informazione regionale attivo dal 2010. Iriti prende il posto di Maria Cristina Condello che ricoprirà la carica di Vicedirettore. Una decisione quella di Condello arrivata anche a causa di improrogabili impegni personali e lavorativi.

Francesco Iriti, quindi, torna a ricoprire questo ruolo che aveva già svolto nel passato sin dalla fondazione del giornale, insieme ad Antonino Pansera (direttore editoriale) e continuato in tutti questi anni, ricoprendo vari ruoli all’interno della stessa redazione.

“Sono molto contento di ritornare a ricoprire questa carica. – ha dichiarato Francesco Iriti – E’ un onore essere qui dopo 13 anni, continuando a scrivere notizie sulla nostra amata Calabria. Insieme all’aiuto di tutti, e dei nostri lettori, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per raccontare questa terra da un punto di vista diverso”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Antonino Pansera: “Sono contento che Francesco Iriti sia ritornato alla guida del giornale. In tutti questi anni, tra alti e bassi, abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio con Ntacalabria. E cercheremo di continuare a farlo per soddisfare i nostri lettori che ci seguono da sempre”.

Da registrare anche qualche novità e varie conferme nel resto della redazione:

Direttore Responsabile: Francesco Iriti

Direttore Editoriale e Responsabile Web: Antonino Pansera

Vicedirettore: Maria Cristina Condello

Capo Redattore Sport: Vincenzo La Piana

Capo Redattore Responsabile per Locride e Rubriche: Francesco Marrapodi

Collaboratori: Carmine Verduci, Ivano Verduci, Maristella Costarella, Claudia Pugliese, Mario Nirta, Francesco Salerno, Marika.