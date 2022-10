Nulla è cambiato ancora in merito alla situazione disagevole del Centro Unico di Prenotazione sito al Poliambulatorio di Taurianova. Ancora chiuso in quanto l’unica operatrice è in malattia. I disagi sono tanti, ma nulla ancora si muove all’Asp di Reggio Calabria.

Una sola persona non basta più e non bastava nemmeno prima a dire il vero.

Questa annosa e gravissima situazione porta al collasso le varie strutture ambulatoriali, ma soprattutto crea gravi disagi ai cittadini costretti a recarsi in altri paesi per registrare le varie ricette sanitarie.

Paradossale, e lo avevamo già denunciato nei giorni scorsi, quello dei pazienti bisognosi di cure al Centro di Salute Mentale di Taurianova, polo d’eccellenza e con numeri importanti per gli ingressi alle cure, che devono recarsi a Laureana di Borrello, registrare e poi recarsi a Taurianova per la visita. E non sono solo quelli della Piana, ma del Centro usufruiscono anche cittadini provenienti dal Vibonese (sic!). Quindi, immaginate una persona di Nicotera o di Serra San Bruno che deve prima recarsi a Laureana a registrare la ricetta per poi recarsi a Taurianova per la visita: Un calvario!

Manca la politica, mancano gli attestati di solidarietà e nemmeno un “selfie” di incoraggiamento da parte delle istituzioni, diciamo che si sta in balia delle onde. Soli e senza alcuna risposta.

Facciamo appello, facendoci portavoce della gravosa situazione al Commissario dell’Asp reggina Lucia Di Furia, affinché intervenga al più presto e risolvere questa situazione che sta confinando quasi al limite della vergogna. La dott.ssa Di Furia sensibile a questi temi e operativa in altri contesti con decisioni risolutive, siamo certi che a breve porrà rimedio al problema gravissimo che si presenta puntualmente a Taurianova. Attendiamo risposte, ma li attendono soprattutto i cittadini.

(GiLar)