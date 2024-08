Non ce l’ha fatta l’uomo di 57 anni rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto sulla strada che dalla Statale 106 porta al complesso nautico dei Laghi di Sibari, a Cassano allo Ionio, Porsche Cayenne e una Mercedes alla cui guida c’era il 57enne.

Insieme alla vittima, il montaltese Roberto Abbruzzese, sono rimaste gravemente ferite anche altre due persone, tra le quali la moglie della vittima. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e tre ambulanze del 118. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano.