Riceviamo e pubblichiamo

Noi sottoscritti, impegnati sul piano sociale, culturale, professionale, in questo territorio, siamo molto preoccupati per il futuro della nostra città. L’idea che, nel prossimo ballottaggio, il candidato della Lega possa vincere ci spaventa, ci umilia, ci costringe a mobilitarci. Conosciamo tutti i limiti dell’amministrazione Falcomatà, le ingenuità e gli errori, ma non possiamo permettere che Reggio diventi la prima città metropolitana del Sud gestita dalla Lega, sarebbe un disonore. Siamo stati insultati per vent’anni, chiamati ladroni, parassiti, criminali, ed adesso per prendere i nostri voti ci chiamano “italiani”. Ma, non è un pentimento è solo una verniciata alla facciata, mentre la Lega di Salvini porta avanti il progetto che fu di Bossi: l’autonomia regionale differenziata. Vale a dire: togliere ancora risorse al Sud e condannare questa terra ad un ulteriore impoverimento.

E non ci si vengano a dire che il candidato sindaco della Lega è un tecnico, cioè non appartiene a nessun partito. Non esiste in politica la “neutralità” nelle scelte di chi governa, il tecnico “neutrale” non esiste, perché deve rispondere a chi l’ha messo in quella poltrona. Tale candidatura viene esclusivamente sostenuta da una logica che intende ribadire un’egemonia padana, incurante delle aspettative e delle volontà del territorio e delle stesse forze del centrodestra, i cui malumori non hanno stentato a manifestarsi anche attraverso l’espressione del voto disgiunto.

Abbiamo sopportato di tutto in questa città, ma non possiamo accettare questa ulteriore fatale umiliazione!

E’ il momento della consapevolezza e della dignità. Cittadini reggini non restate a guardare, andate a votare per impedire che “l’invasor ci prenda”.

Adesioni:

Alberto Ziparo, docente universitario

Tonino Perna, docente universitario

Lino Caserta, medico Medicina solidale

Fabio Cuzzola, insegnante e scrittore

Gianni Brandolino, docente universitario

Concetta Fallanca, docente universitario

Pino Zoccali, psicologo

Eleonora Scrivo, poetessa

Giuseppe Cartella, medico

Bruno Martino, medico

Tiziana Calabrò scrittrice

Piero Polimeni ingegnere

Domenico Cappellano, funzionario Univ. Mediterranea

Laura Azzarà, avvocato.

Pietro Cozzupoli medico chirurgo

Stefano Aragona docente universitario.

Cinzia Messina scrittrice

Giuseppe Fera docente Univ. Mediterranea

Loredana Ieraci Pieroni, funzionaria Pubblica Amministrazione

Francesco Villari, imprenditore

Maria Festa poetessa

Giuseppe in Carrozza economista terzo settore

Basilio Morabito architetto

Vittorio Diano docente Ist. Sup.

Eleonora Lombardo studentessa universitaria

Federico Vadalà studente

Alfonso Sorrento architetto

Ignazio Ferro architetto

Grazia Cogliandro docente in pensione

Antonella Musella ginecologa

Giuseppina Timpani pediatra

Vittoria Diano docente Ist. Scuola Sup.

Carmela Frisina casalinga

Enzo Lombardo dottore commercialista

Fortunato Dattola avvocato

Tiziana Tiziano avvocato

Giovanni Malara, docente, dottore commercialista

Elisa Surfaro Surfaro avvocato

Massimiliano Merenda commercinate

Gaia Malara, psicologa

Francesca Zoccali docente

Maria Angela Amoroso docente di inglese in pensione

Calopresti Ranieri docente

Nicola Santostefano avvocato

Angela Trapani avvocato

Giuseppe Squillace impiegato

Vincenzo Pagano docente

Carlo Iotti commerciante

Elio Cotronei pensionato

Annamaria Sciarrone docente

Nuccia Spadea

Fabio Criaco docente Scuola media Sup.

Massimo Scopelliti titolare e dirigente di azienda

Santo Postorino

Giuseppa Foti

Giuseppe Falsone sognatore

Massimo Cogliandro partito del sud

Giuseppe Ielo consulente immobiliare

Pasquale Zoccali avvocato

Eliana Pavone

Antonio Palmenta docente

Antonino Morano

Giuseppe Latella medico chirurgo

Nanà Berté

Tonino Assumma

Anna Nucera

Silvana Salvaggio Funzionario amministrativo

Sandy Maria Cartella medico

Giuseppe Licordari docente liceo scientifico

Maria Teresa Chiaro avvocato

Saverio Occhiuto giornalista

Giusy Tornabene

Roberto Caridi

Giovanni Canale Ingegnere

Mimmo Bova assicuratore

Lino Latella pensionato

Maria Vittoria Macrì doc. univ.

Clelia Giovanna Li Gotti cittadina di Reggio Calabria

Giancarlo Biazzo medico psichiatra

Luigi Rossi docente universitario

Antonino Federico manager e docente di marketing internazionale

Maura Geremia Crocé operaia

Mirella Giuffré libera professionista

Domenico Marino docente universitario

Antonio Cappellano bancario

Maria Teresa Monastero

Marco Benincasa architetto

Sonia Politi insegnante

Francesco Calabrò giornalista

Roberto Petrolino insegnante

Marisa Delfino insegnante

Roberto Isola , imprenditore, Amministratore unico Stahlhaus srl

Maria Rosa Abenavoli docente universitaria

Maria De Martino insegnante

Sandro Surace , ingegnere

Emma Claudia Cogliandro