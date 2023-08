Non funzionamento al Bancoposta di Gioia Tauro: cresce il malcontento tra gli utenti

di Clemente Corvo

Gioia Tauro è nel mezzo di un tumulto a seguito di problemi continui con il servizio Bancoposta. Nonostante la presenza di un punto Bancoposta in centro città, gli abitanti di Gioia Tauro stanno affrontando notevoli disagi da diversi giorni a causa del suo malfunzionamento.

Gli utenti delle poste centrali situati in via Sicilia sono particolarmente colpiti, trovandosi ad affrontare lunghe attese e frustrazioni. Il principale problema? Il postamat che, nonostante le aspettative, non sta funzionando da giorni. Questo sta comportando lunghe file agli sportelli, con cittadini ansiosi di effettuare operazioni semplici come il prelievo di contante.

L’inefficienza del servizio sta rendendo ogni transazione una sfida, complicando la vita quotidiana di molti. La situazione ha suscitato polemiche e proteste da parte della comunità, in attesa di una soluzione rapida e definitiva da parte delle autorità competenti.