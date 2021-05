Questa nostra provocazione vuole essere un modo per far capire a tutti che l’unica disabilità nella vita è il cattivo atteggiamento.

In questi tanti anni siamo stati sommersi di promesse da parte di tanti(troviamo inutile menzionarli per non dargli ulteriore visibilità mediatica o appagamento narcisistico) che sono divenuti prevedibili e scontati anche nella personale povertà di contenuti che dimostrano.

La politica, figlia dell’apparenza, ci ha insegnato che poco gli importa di chi vive una condizione di fragilità e di chi lavora onestamente da anni per tutelarla. Negli ultimi avvenimenti abbiamo trovato ulteriori conferme a questo nostro pensiero perché tutti i buoni propositi da parte del Commissario Longo e del FF Spirlì non si sono tramutati in fatti.

I servizi psichiatrici ed i lavoratori versano in una condizione economica tale che la semplice sopravvivenza quotidiana è diventata impossibile e indecorosa. Vogliamo, comunque, sottolineare che i pazienti vengono sempre trattati come conviene e facendo di tutto per non fargli mancare ciò di cui hanno bisogno e con non pochi sacrifici da parte di tutti i lavoratori.

Gli unici che di sacrifici, poi mica tanti, nonvogliono sentir parlare sono coloro che si coprono dietro la burocrazia e non riescono a capire che dalla stessa dipendono tante vite umane.

Cari commissari e politici, l’essere umano è in quanto tale solo nella misura in cui riesce a mescolarsi emozionalmente con l’alterità di chi ci sta di fronte e di chi versa in una condizione di fragilità.

Non vogliamo prolungarci perché la delusione, ma mai la rassegnazione, è tanta!

Concludiamo informando che martedì 11 maggio a Piazza Italia dalle 10 in poi i lavoratori della psichiatria e chiunque creda ancora nella giustizia e nel sociale si riuniranno in un sit-in di protesta per dissentire daqueste ingiustizieche perdurano da troppo tempo.