“Auguri di buon lavoro al giovane locrese Giovanni Puro, nominato

Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale – Queste le parole di

Rudi Lizzi, Consigliere Metropolitano Fdi”. “Giovane studente da

sempre impegnato in politica, con spirito di servizio e serietà

continuerà a rappresentare i valori del nostro partito alla guida

provinciale della componente giovanile. Con l’amico Giovanni Puro,

lavoreremo fianco a fianco – continua la nota – con la consapevolezza

che saprà sintetizzare le istanze di un territorio complesso, come

quello della locride, che ha bisogno di una classe dirigente in grado

di fare squadra, per portare risultati concreti che servono alla

crescita della nostra comunità. Fratelli d’Italia – conclude Lizzi –

ha certamente fatto un’ottima scelta affidando la presidenza di

Gioventù Nazionale, alle sue capacità umane e alla sua dedizione

politica.”