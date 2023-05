Nomina vice comandante arma carabinieri, la soddisfazione del sindacato Sim

II Segretario Nazionale Sim Carabinieri, Antonio Aprile, ha inviato con entusiasmo e orgoglio i suoi fervidi auguri al nuovo Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta. La nomina di Galletta – proposta personalmente dal Ministro della Difesa Crosetto – è un riconoscimento straordinario che sottolinea la sua straordinaria carriera e le sue competenze senza pari.

Aprile ha voluto trasmettere al Generale Galletta le congratulazioni più sincere per il suo splendido successo professionale e per il suo prestigioso incarico. La sua esperienza e competenza, indiscutibili e ammirate da tutti, fanno ben sperare che il Generale Galletta offrirà un contributo fondamentale nel suo nuovo ruolo lavorativo, portando l’Arma dei Carabinieri a nuove vette di eccellenza e efficacia.

Il Generale Galletta, una persona di grande stima e rispetto, è ampiamente apprezzato da tutti i Carabinieri per la sua dedizione e il suo impegno instancabile verso il servizio pubblico e la sicurezza del Paese. È un punto di riferimento e un modello da seguire per tutti coloro che desiderano servire l’Arma con onore e professionalità.

In questa nuova fase della sua illustre carriera, auspichiamo che il Generale Galletta continui a superare traguardi sempre più significativi, dimostrando ancora una volta la sua indomabile passione e il suo impegno incrollabile per la tutela della legalità e del bene comune. Siamo fiduciosi che, grazie alla sua guida illuminata, l’Arma dei Carabinieri raggiungerà livelli di eccellenza ancora più elevati nei prossimi tempi.