Roberto Occhiuto COMMISSARIO SANITA’ E PRESIDENTE DELLA Regione Calabria

Questo pomeriggio sono stato a Palazzo Chigi, ed è arrivato il primo importante frutto del lavoro svolto nelle ultime settimane: il Consiglio dei ministri ha deciso di nominarmi commissario per la sanità in Calabria.

Dopo oltre un decennio la gestione di questo delicato settore torna, così, ai calabresi.

Avevo preso un solenne impegno con i cittadini in campagna elettorale: questo obiettivo è stato raggiunto già con il primo Cdm dopo la mia proclamazione a presidente.

Ringrazio il premier Draghi – al quale ho chiesto un incontro per approfondire i temi che riguardano la Calabria -, il ministro dell’Economia Franco e quello della Salute Speranza, e ringrazio il commissario uscente Longo.

Da domani sarò, dunque, impegnato anche su questo delicato fronte, e sulla riforma della sanità si misurerà il successo o meno del mio governo regionale.

Chiederò all’esecutivo nazionale di adoperarsi per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale proprio sul commissariamento della sanità in Calabria, affinché il commissario possa essere coadiuvato da esperti selezionati da lui stesso e dal governo.

La sfida sulla sanità la dobbiamo vincere, e se ci sarà un vero gioco di squadra sarà meno arduo primeggiare in questa difficile partita.

Io sono pronto a giocare in attacco, per far voltare definitivamente pagina alla Regione, per consentire ai calabresi di avere finalmente i servizi e l’assistenza che meritano.

Ci vorrà un po’ di tempo, ma ci riusciremo.

Roberto Occhiuto

Presidente della Regione Calabria

GIUSEPPE FALCOMATA’ SINDACO DI Reggio Calabria

“Auguri di buon lavoro al Governatore Roberto Occhiuto, nominato dal Consiglio dei Ministri Commissario per la Sanità in Calabria. Il ritorno alla politica di questo delicato settore è certamente una buona notizia per la Calabria, in linea con quanto auspicato nei mesi scorsi dal movimento dei sindaci che a gran voce, ed in maniera univoca, aveva chiesto al Governo un netto e tangibile cambio di passo nella gestione della sanità in Calabria. Un obiettivo che adesso è in capo al Presidente della Regione, con il quale dialogheremo rappresentando le istanze del territorio calabrese, con l’obiettivo di risolvere le tante criticità ad oggi presenti e di valorizzarne le migliori eccellenze. Il diritto alla salute, da tempo purtroppo compromesso in larga parte del nostro territorio, è certamente uno dei bisogni primari per i calabresi. Da istituzioni responsabili e da primi rappresentanti delle nostre comunità, lavoreremo offrendo piena collaborazione al Presidente Occhiuto perchè sia garantito un pieno e reale diritto alla salute per tutti i cittadini calabresi”. Così in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

ANDREA GENTILE DEPUTATO DI FORZA ITALIA

“La decisione del Consiglio dei ministri di nominare Roberto Occhiuto commissario per la sanità in Calabria è una svolta epocale.

Finalmente, dopo una lunga stagione di immobilismo, la nostra Regione potrà uscire dal pantano grazie alla guida di una personalità politica esperta, autorevole e competente.

Sono certo che, grazie al grande impegno del presidente Occhiuto, anche la Calabria, presto, riuscirà a dare ai calabresi i servizi sanitari di qualità che meritano.

Noi, in Parlamento, saremo sempre al fianco di Roberto per realizzare il nuovo progetto sanitario del quale il nostro territorio ha urgente bisogno”.

Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia.

MICHELA CALIGIURI SENATORE DI FORZA ITALIA

“La nomina di Roberto Occhiuto a

commissario della sanità calabrese da parte del Consiglio dei

Ministri è una bella notizia per tutti i calabresi”. Lo afferma

la senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri.

“Chi ben comincia è a metà dell’opera – aggiunge la parlamentare

– e sicuramente i primi atti da Presidente confermano la

competenza e l’affidabilità che Roberto Occhiuto ha sempre

dimostrato, in qualità di capogruppo prima e come candidato alla

guida della regione poi. Ora – prosegue Caligiuri – inizia il

grande lavoro per garantire ai calabresi il fondamentale diritto

alla salute. Sfida che, sono certa, sarà portata a termine dal

presidente Occhiuto e da tutta la squadra di governo”.

TONINO RUSSO SEGRETARIO DELLA CISL CALABRIA

«La nomina del neo Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, a Commissario della Sanità calabrese da parte del Consiglio dei Ministri – afferma in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria – pone finalmente termine ad una purtroppo lunga stagione in cui la responsabilità del piano di rientro dal deficit è stata affidata a persone che conoscevano poco il territorio e i suoi bisogni e che non avevano forse neanche gli strumenti e l’autorevolezza per sostenere e difendere fino in fondo, anche nei confronti dei Governi che si sono succeduti, il diritto dei cittadini calabresi ad una piena fruizione dei LEA.

Rivolgo perciò al Presidente Occhiuto un caloroso augurio di buon lavoro per il non facile impegno che lo attende anche su questo terreno, in una fase contrassegnata da una pandemia verso cui egli ha già dimostrato di non voler abbassare la guardia.

La Cisl, sempre attenta ai complessi problemi della Sanità che vanno dal potenziamento degli organici al riordino di medicina territoriale e ospedaliera – conclude Tonino Russo –, rinnova la sua disponibilità ad un confronto e ad una collaborazione che soprattutto in questo delicato settore non devono venire meno da parte delle istituzioni, delle parti sociali, delle realtà impegnate sul campo».

DALILA NESCI DEPUTATA M5S

“Come Governo abbiamo voluto nominare Commissario alla Sanità della Calabria il presidente della Regione con l’obiettivo di rafforzare e rilanciare il sistema sanitario. Siamo pronti ad una leale collaborazione con il Presidente Occhiuto perché il tema della sanità necessità di un impegno trasversale. Con i decreti Calabria abbiamo assegnato al territorio fondi e dotazione organica, ora serve la capacità manageriale di mettere a frutto queste risorse”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

“Sarà necessario affrontare le criticità strutturali della sanità – aggiunge – per garantire livelli di assistenza adeguati a tutti i cittadini. L’obiettivo è rafforzare la responsabilità politica della Regione sulla sanità per ripristinare un processo virtuoso di efficienza, trasparenza e qualità dei servizi. In tal senso sarà necessario rafforzare il Dipartimento regionale per la salute con profili di competenza ed esperienza che potranno supportare il lavoro di risanamento. Ringraziamo il Commissario Longo per il senso di responsabilità dimostrato e auguriamo buon lavoro a Occhiuto, che – conclude Nesci – nel suo ruolo sarà accompagnato dalle istituzioni che ad ogni livello, da anni, cooperano con la prospettiva di far uscire la Calabria dal commissariamento”.

Antonio Montuoro Fratelli d’Italia

“La notizia della nomina del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, a commissario per la Sanità in Calabria è un segnale di concretezza verso la normalizzazione di un settore tanto delicato quanto penalizzato nell’ultimo decennio. Il presidente Occhiuto ha mantenuto il primo degli impegni assunti con i calabresi che meritano di vivere in una terra dove quello alla salute e alla cura è un diritto salvaguardato in un sistema efficiente, per tutti”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Antonio Montuoro (Fdi).

“La Calabria ha bisogno di risposte: garantire i livelli essenziali di assistenza, accedere al pronto soccorso senza rischiare la vita per strada, poter svolgere esami di diagnostica senza liste d’attesa senza fine – dice ancora Montuoro -. Risposte che possono essere costruite con responsabilità e serietà da chi conosce il territorio e ogni giorno è a contatto con le istanze di chi lo vive, a partire dal presidente della Regione che ha ricevuto questo mandato dai suoi concittadini. Siamo pronti a lavorare per fare della Calabria una regione migliore e normale, per garantire ai calabresi servizi e l’assistenza che meritano e a cui hanno diritto”.

MARIA TRIPODI DEPUTATA Forza Italia

“La nomina del presidente Occhiuto a Commissario per la sanità in Calabria era la notizia che tutti aspettavamo.

Finalmente, dopo anni di mala gestione, la sanità viene restituita ai calabresi e al suo presidente, eletto dai cittadini.

L’esperienza, le competenze e le capacità maturate in tutti questi anni, unite al grande amore che nutre per la sua terra, sono sicuramente una garanzia per affrontare questa sfida importante e difficile.

Complimenti Roberto e auguri di buon lavoro”.

Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.

SERGIO TORROMINO DEPUTATO FORZA ITALIA

“La nomina del presidente Roberto Occhiuto a commissario per la sanità in Calabria è una bellissima notizia per i calabresi, che dopo anni di immobilismo meritano una persona capace di affrontare questa difficile sfida e di mettere finalmente ordine nel caos di un settore tanto delicato quanto importante per la vita dei cittadini.

In bocca al lupo Roberto, so quanto tenevi a questo traguardo e sono certo che saprai svolgerlo al meglio”.Lo afferma in una nota Sergio Torromino, deputato calabrese di Forza Italia.

MIMMO BEVACQUA CONSIGLIERE REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO

“Da calabresi, siamo estremamente soddisfatti della nomina a commissario alla sanità del neo eletto presidente della Regione Roberto Occhiuto: da oggi, il governatore dovrà impegnarsi, notte e giorno, per mettere in atto una nuova programmazione sanitaria che guardi ai territori come punto nevralgico in termini di servizi e di assistenza, con l’avvio delle case della salute e il contestuale potenziamento degli spoke, oltre che con la valorizzazione degli hub come avamposti di eccellenza”.

Esprime così il suo apprezzamento il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che prosegue: “In quanto gruppo di minoranza, siamo disponibili a una doverosa e piena collaborazione istituzionale, sempre che, naturalmente, l’azione venga rivolta esclusivamente a trovare le migliori risposte per i cittadini calabresi. La sanità non ha e non deve avere colori politici: la sanità rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra Costituzione e noi dobbiamo fare in modo che ogni nostro cittadino possa usufruire delle stesse prestazioni e dei medesimi servizi garantiti ai residenti nelle altre regioni”.

“Da qui – conclude Bevacqua – anche il mio appello al governatore Occhiuto affinché non ci si lasci ingannare dalle sirene del regionalismo differenziato: si tratta soltanto di secessionismo mascherato e affossamento del Meridione, e i governatori delle regioni del Sud devono fare su questo tema fronte comune, contrastando duramente posizioni diverse, anche quando provengono dal proprio campo politico nazionale di riferimento”.