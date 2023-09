Occhiuto, congratulazioni a Gratteri, in Calabria è stato argine alla ‘ndrangheta

“Congratulazioni a Nicola Gratteri per la nomina a procuratore capo di Napoli, sancita oggi dal Csm.

Si tratta del giusto riconoscimento per un magistrato dalle straordinarie capacità investigative e dalle radicate competenze sulle dinamiche criminali: doti che saranno a servizio di uno dei distretti giudiziari più complessi e grandi d’Italia.

In Calabria Nicola Gratteri è stato per tanti anni un argine alla ‘ndrangheta, ha rappresentato un vero e proprio deterrente a delinquere.

Ha avuto anche grandi meriti organizzativi, gestendo al meglio gli uffici della Procura e consegnando all’amministrazione giudiziaria importanti immobili oggi pienamente operativi.

Spero che chi lo sostituirà a Catanzaro abbia lo stesso livello di conoscenza della nostra Regione e sappia continuare al meglio il lavoro fatto in questi anni.

A nome della Giunta che ho l’onore di presiedere e a nome dei calabresi ringrazio il procuratore Gratteri e gli auguro buon lavoro per questa nuova avventura”.

Nomina di Gratteri, il senatore Irto (Pd): “Congratulazioni e auguri, lo ringrazio per l’incessante lavoro e per la promozione della cultura della legalità”

«L’impegno di Nicola Gratteri, da molti anni in prima linea contro la ‘ndrangheta, è stato premiato dal Consiglio superiore della magistratura, che l’ha scelto come nuovo procuratore di Napoli. Mi congratulo con il magistrato calabrese e gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che continuerà a dare un fulgido esempio di coraggio, spirito di servizio e alto senso dello Stato». Lo afferma, in una nota, il senatore del Pd Nicola Irto, che aggiunge: «La lotta alle mafie deve essere sempre tra le priorità di tutte le istituzioni pubbliche. Ringrazio il procuratore Gratteri per il suo incessante e delicato lavoro e per la propria meritoria opera di divulgazione e promozione della cultura della legalità».

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DEL CONSGILIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO AL DOTTOR NICOLA GRATTERI PER LA NOMINA A PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI.

“Scegliendo il Csm, per l’Ufficio inquirente più grande di Italia, una personalità con così notevole esperienza, si dà più fiducia ai cittadini nella giustizia. Al dottor Nicola Gratteri, nuovo Procuratore capo della Repubblica di Napoli, rivolgo gli auguri di buon lavoro, miei e del Consiglio regionale che mi pregio di rappresentare”.

Rosaria Succurro si congratula per la nomina di Gratteri quale procuratore Napoli, “premiato – afferma la presidente della Provincia di Cosenza – il coraggioso impegno del magistrato”

«Sono felice che il Consiglio superiore della magistratura abbia scelto il magistrato Nicola Gratteri quale procuratore di Napoli». È il commento di Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e sindaca di San Giovanni in Fiore, sul voto del Csm con cui Nicola Gratteri è diventato procuratore di Napoli. «Si tratta – sottolinea Succurro – di una nomina prestigiosissima quanto meritatissima: significa che il coraggioso impegno di questo grande magistrato è stato apprezzato e premiato. Al procuratore Gratteri, che ha tutta la mia stima, rivolgo i più cordiali auguri di buon lavoro, certa – conclude la presidente e sindaca Succurro – che anche a Napoli egli saprà affermare la legalità e la giustizia».

Le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Gerace

«Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni al Dott. Nicola Gratteri per la nomina a Procuratore Capo di Napoli. Siamo contenti per il riconoscimento a questo prestigioso incarico, quello di guidare la Procura più grande d’Italia, per un figlio di Gerace che ha dimostrato nel corso della sua carriera doti straordinarie di magistrato simbolo di una cultura dell’antimafia concreta». È quanto ha dichiarato il Sindaco facente funzioni della Città di Gerace, dott. Salvatore Galluzzo, appresa la notizia dalle agenzie di stampa della nomina del Dott. Nicola Gratteri al vertice della Procura di Napoli, sancita oggi dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Negli anni il Procuratore Nicola Gratteri ha rappresentato un punto di riferimento nella lotta al crimine organizzato, ha dimostrato con i fatti che le mafie si possono contrastare. La dimensione professionale e umana del Dott. Nicola Gratteri – ha aggiunto il Sindaco ff Galluzzo – sta anche nel dialogo che ha stabilito con le persone e, soprattutto, con i giovani, conversando con loro, parlando nelle scuole, confrontandosi a viso aperto e aprendo le porte del Suo ufficio a tutti coloro che hanno inteso sostenere la lotta dello Stato contro ogni forma di illegalità».

«La Comunità di Gerace – conclude il Sindaco ff Galluzzo – ha accolto con orgoglio la nomina del Dott. Gratteri e gli augura di proseguire il Suo lavoro anche a Napoli come ha fatto in questi anni in Calabria. Auguri di buon lavoro dall’Amministrazione Comunale di Gerace e da tutti i Geracesi che lo stimano con affetto».