Nasce a San Ferdinando il nuovo gruppo politico Noi con l’Italia, guidato, in qualità di delegato, da Francesco Celi, nominato dal Coordinatore provinciale Nino Foti.

Il gruppo sarà presente già alle prossime elezioni comunali del prossimo 12 giugno a sostegno della lista civica denominata “Sanferdinandolibera”, con candidata a Sindaco Maria Carmela Digiacco, con ben quattro rappresentanti in lista.

Appassionato di politica fin da ragazzo, impegnato attivamente e quotidianamente nel sociale, attraverso l’associazione Anfas Onlus da lui fondata e per anni attivo a livello sindacale nell’area portuale, Celi è alla sua prima esperienza politica nel corso della quale sarà portatore della sua storica vocazione familiare, da sempre sostenitrice del centro destra italiano.

Dopo un’attenta e accurata valutazione, spiega Celi, ho scelto di impegnarmi attivamente in politica sostenendo Noi con l’Italia, il progetto politico dell’On. Maurizio Lupi, rappresentato sul nostro territorio dall’On. Nino Foti, che ringrazio per la fiducia accordatami, certo che possa rappresentare una prospettiva seria e concreta per tutta l’area moderata di centrodestra. La voglia di collaborare alla crescita della nostra cittadina, continua Celi, e la consapevolezza del fatto che oggi come non mai il nostro territorio ha bisogno del supporto di tutti, in particolare di nuove e giovani energie, hanno fatto si che il mio impegno diventasse sin da subito pieno ed in prima persona e ho deciso, pertanto, di firmare la mia prima candidatura a supporto della lista di centrodestra “Sanferdinandolibera” con candidata a sindaco Maria Carmela Digiacco. Un percorso che ho deciso di intraprendere insieme ad altri tre esponenti del nostro gruppo che saranno candidati, vale a dire Ferdinando Contartese, Francesco Polimeni e Giacomo Polimeni, con i quali cercheremo di dar voce alle nostre idee.

Siamo certi, con il nostro lavoro, di poter contribuire in modo significativo al raggiungimento di quelli che crediamo siano obiettivi di tutta la collettività, ovvero: migliorare la vita quotidiana della nostra comunità e rimettere in gioco San Ferdinando portandolo al lustro di un tempo.

In tale contesto, nei prossimi giorni il nostro gruppo politico completerà un’analisi volta ad individuare punti di forza e di debolezza, le opportunità e le criticità del nostro territorio e metterà a disposizione del nostro programma elettorale una serie di idee e prospettive che emergeranno dai risultati di questo studio.

Abbiamo molto entusiasmo, conclude Celi, e allo stesso tempo le idee molto chiare su quello che vogliamo fare per il nostro Paese, su dove San Ferdinando deve arrivare e su come farlo. Cercheremo, nelle prossime settimane, di spiegarlo ai nostri Cittadini che, siamo certi, sapranno riconoscere ed apprezzare le nostre proposte.