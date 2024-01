Il patatrac è avvenuto, Nino Cento aggredisce il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino. Dalle prime indiscrezioni, Cento si è scagliato contro il sindaco nelle scale del Comune. In questo momento il primo cittadino si trova ricoverato presso l’ospedale di Polistena dopo l’intervento della l’ambulanza del 118.

I carabinieri stanno interrogando Cento presso la stazione. Sul posto il comandante della stazione e il capitano Borgese.

SMENTITA LEGALI NINO CENTO

Si contesta la narrazione dei fatti per come risultanti dalla notizia pubblicata in relazione a quanto accaduto stamane presso il comune di Cittanova. Il signor Cento Antonio riferisce di non avere commesso alcun illecito ai danni del sindaco di Cittanova e di non essersi reso responsabile della asserita aggressione. Precisa infatti che quanto verificatosi è stato documentato da un video che ritrae il sig. Cento Nino e la registrazione della caduta del Sindaco. Il sig. Cento aveva entrambe le mani impegnate e non avrebbe in alcun modo potuto porre in essere alcuna azione lesiva nei confronti del sindaco. Lo stesso si tutelerà in ogni sede. Avv. Graziella Scionti