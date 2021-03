Il Commissario della Città di Reggio Calabria FDI, Denis Nesci, nel

pieno rispetto delle norme anti-Covid, ha riunito stasera il

coordinamento cittadino, nominato pochi giorni fa. Oltre alle

formalità di insediamento, si è discusso dell’agenda programmatica del

partito in riva allo Stretto, ragionando sulla strategia politica

d’opposizione per il Comune di Reggio Calabria, e le nuove proposte

per la riorganizzazione e il rilancio di ‘Fratelli d’Italia’. Scelta

condivisa all’unanimità e dalla quale è nata l’idea di pianificare un

evento a Piazza San Giorgio da tenersi domani alle ore 12.00. Un

momento di protesta contro chi ha deciso di ‘silenziare’ la gravità

dei fatti riscontrati alle ultime lezioni comunali. “Il quadro emerso

dalle indagini relative ai ‘brogli’ imporrebbe una netta presa di

coscienza – ad oggi inesistente – da parte di questa maggioranza

consiliare eletta evidentemente con l’aiuto di sotterfugi – è quanto

dichiara il Coordinamento, che aggiunge: “domani saremo in Piazza S.

Giorgio per ribadire che la democrazia in città è stata sospesa, e che

i cittadini hanno il diritto di essere rappresentati da un Civico

Consesso legittimato da un voto popolare netto e pulito. Siamo pronti

a nuove elezioni”.