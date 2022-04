“Quella che stiamo costruendo è una comunità politica che riconosce i valori di Fratelli d’Italia, e per i quali investe un impegno di coerenza. Chi decide di fare scelte diverse e lontane da questo principio, certamente non avrebbe motivo di far parte del nostro partito”.

Villa San Giovanni, il Consigliere comunale Antonino Donato sposa il progetto di Fratelli d’Italia.

Nel comune più importante della Costa Viola, un nuovo ingresso nel partito andrà a consolidare la compagine di Fratelli d’Italia. Antonino Donato, Consigliere comunale, ex Forza Italia, aderisce al partito di Giorgia Meloni. “Un passaggio importante – dichiara Denis Nesci – soprattutto in vista delle amministrative di primavera che vedranno il Comune di Villa San Giovanni impegnato nel rinnovo del consesso cittadino”. “L’ingresso di Donato certifica, qualora ce ne fosse ancora bisogno – continua il numero uno Fdi in città – che il partito è in salute e riesce a coinvolgere le energie positive dei territori che vogliono dare il proprio contributo politico senza tornaconti personali”. “Quella che stiamo costruendo è una comunità politica che riconosce i valori di Fratelli d’Italia, e per i quali investe un impegno di coerenza. Chi decide di fare scelte diverse e lontane da questo principio, certamente non avrebbe motivo di far parte del nostro partito”. Conclude Nesci.