“Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possiamo rafforzare il tessuto economico-sociale e favorire un modello di crescita che guardi al futuro. Il PNRR rappresenta il volano per la transizione ecologica dei territori, che consente di valorizzare la vocazione naturale della Calabria e trasformarla in un modello di integrazione tra sviluppo produttivo e sostenibilità”. Lo ha detto la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci intervenendo al convegno regionale sul Next Generation Eu organizzato dall’Ordine degli architetti della Provincia di Vibo Valentia a Tropea, alla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale degli architetti Franco Miceli.

“La nostra priorità – ha aggiunto – dev’esser quella di coniugare crescita economica e tutela ambientale perché solo così possiamo creare le condizioni per una ripresa solida e strutturale. Grazie alla cooperazione virtuosa tra le amministrazioni e il mondo dei progettisti e dei professionisti tecnici abbiamo l’opportunità storica – ha concluso Nesci – di aprire una nuova fase per la Calabria, con una strategia di lungo periodo che guardi alle nuove generazioni e alle possibilità di sviluppo futuro dei nostri territori”.