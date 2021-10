“Il Consiglio comunale aperto di Vibo Valentia ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le istituzioni e i cittadini sul tema del contrasto alle dinamiche criminose che insistono sul territorio. Il Governo è vicino alla comunità del vibonese che ha risposto con grande partecipazione dopo i recenti episodi di violenza”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che è intervenuta al Consiglio comunale aperto al complesso del Valentianum.

“Accanto alle misure atte a contrastare i fenomeni criminali – aggiunge – dobbiamo continuare a mettere in campo interventi sempre più efficaci per promuovere la cultura della legalità. Serve un impegno costante non solo per il presidio del territorio, ma anche per promuovere sempre più la coscienza civile che è alla base della nostra comunità. Come Governo assicuriamo tutto il supporto alle istituzioni locali – conclude Nesci – per far sì che la nostra Calabria possa finalmente riuscire a emanciparsi dal fenomeno della ‘Ndrangheta”.