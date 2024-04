“L’approvazione del provvedimento che riguarda le semplificazioni su alcune disposizioni sulla Pac, è il risultato del lavoro del Ministro Lollobrigida in sede di Consiglio ‘Agrifish’, e rappresenta un messaggio importante per il comparto degli agricoltori, che attende risposte concrete dall’Europa” – è quanto ha dichiarato l’eurodeputato Denis Nesci sul voto favorevole in Plenaria a Strasburgo.

“Si tratta di adeguamenti su dispositivi normativi proposti dalla Commissione – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – che riguardano gli agricoltori, che comportano la riduzione degli oneri amministrativi, la flessibilità per gli Stati Membri di adeguare l’attuazione dei piani strategici per quanto concerne i requisiti di condizionalità e i regimi volontari che incentivano le pratiche verdi, nonché la rassicurazione dei beneficiari per quanto riguarda la stabilità della politica durante il ciclo di vita dei piani strategici”.

“Gli adeguamenti relativi alla condizionalità, offriranno agli Stati membri maggiore flessibilità nella definizione delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, che interessano la superficie agricola dell’azienda, (comprese le terre messe a riposo e quelle impiegate per attività che non comportano l’ottenimento di un pagamento diretto), semplificando così l’onere per gli agricoltori, prevedendo tra l’altro un maggior numero di opzioni per soddisfare i requisiti o consentendo esenzioni o deroghe specifiche e mirate, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’onere amministrativo a carico dei piccoli agricoltori (fino a 10 ettari di superfici agricole, ossia il 65 % degli agricoltori) sarà alleggerito mediante l’esenzione dalle visite di controllo per verificare il rispetto dei requisiti di condizionalità. Nel contempo, il fatto che gli agricoltori più piccoli saranno esentati dalle sanzioni semplificherà anche il lavoro amministrativo degli Stati membri, in quanto le autorità nazionali non dovranno calcolare le sanzioni che potrebbero rientrare nella soglia de minimis applicabile. Importanti provvedimenti dunque, che vanno nella direzione di alleggerire le difficoltà che investono un settore strategico, qual’è quello degli agricoltori”.