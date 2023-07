“Quando il Sud cresce, l’Italia è l’Europa crescono” è il tema dei prossimo evento organizzato dal partito dell’ECR che si terrà dal 1 al 3 settembre 2023 in Calabria.

“Si tratta di un’iniziativa del Partito dei Conservatori e riformisti europei , che ha recentemente confermato la Presidenza di Giorgia Meloni, per discutere di Sud, di Mediterraneo, delle sfide e dei valori che animano l’agenda politica dei Conservatori e riformisti europei”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e Segretario Generale del partito dell’ECR Antonio Giordano presentando l’iniziativa.

“In un contesto centrale per il Mezzogiorno d’Italia, abbiamo intenzione di stimolare un confronto con gli eurodeputati della grande famiglia dei Conservatori, con rappresentanti del Governo italiano e personalità del mondo delle categorie del comparto economico e sociale di tutta Europa”. Spiega l’eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia, Denis Nesci che ha promosso l’evento.

“Le tre giornate offriranno l’opportunità di far sentire i cittadini calabresi parte dell’Europa, – spiegano Nesci e Giordano – di coinvolgerli nel dibattito su temi di assoluta centralità per la politica nazionale ed europea, come quello del Mediterraneo, dell’economia del mare, delle infrastrutture e della valorizzazione dell’agroalimentare. Ma soprattutto offriranno l’opportunità di discutere delle politiche che servono a far crescere il Sud e ad accorciare il gap con il resto dell’Europa. L’obiettivo, il filo conduttore di tutti gli eventi di ECR è di offrire soluzioni pragmatiche, fondate su valori conservatori, alle sfide del futuro, perché – concludono – se cresce il Sud, cresce l’Italia e cresce l’Europa”.