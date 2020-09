“Auguri di buon lavoro al dott. Bruno Megale, nuovo Questore di Reggio Calabria. Certo che saprà garantire – così come il suo predecessore dott. Maurizio Vallone, a cui va il nostro ringraziamento per i 18 mesi di intenso e proficuo lavoro – il massimo impegno per rendere funzionale ed efficace il lavoro delle forze dell’ordine e delle strutture investigative, a nome del partito Fratelli d’Italia rivolgiamo un sincero ‘in bocca al lupo’ per il prestigioso incarico”