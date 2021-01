“Partendo da un articolo inchiesta del giornale on-line Il Dispaccio,

che di certo non ha mai risparmiato critiche e analisi dure verso il

nostro partito, va dato atto alla sua redazione del lavoro quotidiano

di denuncia giornalistica, che riguarda non solo vicende giudiziarie

ma anche dinamiche politico-amministrative poco chiare in riva allo

Stretto. Si tratta di un episodio che riguarda l’assegnazione di

alloggi popolari, la cui graduatoria definitiva pubblicata il 22

dicembre 2020, ha fatto registrare numerosi ricorsi. Il Dispaccio,

evidenzia come tra le (poche) domande ritenute ammissibili dalla

commissione valutante, ci sia anche quella di un candidato alle

elezioni comunali in quota PD. E proprio tra i ricorsi avanzati,

sembrerebbe ci sia anche chi ha messo in dubbio l’attendibilità dei

punteggi ottenuti da alcuni dei beneficiari, tra cui l’esponente del

Partito Democratico. Secondo quanto riporta l’articolo, i suddetti

interrogativi ‘avrebbero spinto la Procura a vederci chiaro, con

l’apertura di un’indagine mirata a far luce sulla vicenda’. Dunque, ad

oggi, nell’attesa dei suoi sviluppi, nessuna presa di posizione da

parte di FDI, ma in un periodo non certo brillante per la democrazia

reggina, dopo l’indagine sui brogli elettorali e dopo la forzatura

sulla celebrazione delle elezioni metropolitane (contro anche il

parere del Comitato nazionale tecnico scientifico e soprattutto, dopo

il rinvio delle elezioni regionali) sarebbe opportuno che Falcomatà

facesse chiarezza, proprio con l’auspicio che possa sanare ogni dubbio

su procedure e valutazioni – come quelle dell’assegnazione di alloggi

popolari – che dovrebbero ergersi nell’esclusivo interesse dei reali e

più imponenti bisogni delle famiglie della città”.