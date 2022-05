“Nella città capoluogo la candidatura della coordinatrice regionale rappresenta certamente la scelta più forte, identitaria e rassicurante per Fratelli d’Italia. Un’ occasione per ribadire la centralità del progetto politico di Giorgia Meloni che non arretra rispetto a percorsi chiari e non fraintendibili, da sottoporre al giudizio dei cittadini. Tra tutte le proposte in campo, quella di Fratelli d’Italia è quella che ha una soluzione politica definita, tale da renderla più credibile rispetto alle altre. Le elezioni amministrative di Catanzaro, offriranno lo spunto per comprendere la misura del percorso sui territori di Fratelli d’Italia. Perché anche in Calabria, l’offerta politica del nostro partito è la più attendibile e la più responsiva rispetto ai grandi temi che interessano la vita e la quotidianità dei calabresi. La conferenza programmatica di Milano ha certificato la solidità di una classe dirigente pronta a guidare il Paese per offrire un orizzonte di crescita, con competenza, coerenza e coraggio. Valori indiscutibilmente aderenti alla storia di Wanda Ferro, e attraverso i quali, sono certo, saprà trasferire a Catanzaro la capacità attrattiva che Fratelli d’Italia riesce a conseguire nei confronti di elettori che chiedono contenuti e pragmatismo perché sia garantita loro un’azione incisiva per il buon governo della città”.