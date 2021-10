“Il nuovo presidente della CEC, è monsignor Fortunato Morrone. Accolgo con gioia e speranza la notizia della scelta dei vescovi e degli arcivescovi calabresi che, in seguito alle dimissioni dell’arcivescovo Bertolone, hanno designato l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova quale guida della Conferenza Episcopale Calabra”. Con queste parole il Consigliere regionale Giuseppe Neri esprime soddisfazione per l’elezione di Mons. Morrone durante la seduta autunnale della CEC che si è tenuta ieri.

“A lui l’arduo compito, soprattutto – continua Neri – in un tempo in cui la tragedia della pandemia da Covid-19 ha acutizzato le disuguaglianze e generato incertezza, di costruire e fortificare quella rete sociale che non prescinda dai valori di riferimento della Chiesa Cattolica, affinché resti centrale il senso di comunità dei calabresi. Sulle grandi sfide alle quali il neo Presidente della Conferenza ha fatto riferimento, la politica ha il dovere di essere interlocutore credibile per aggredire e risolvere le criticità che generano sofferenza alla Calabria”. “Lavoro, legalità, welfare e diritti, pilastri per me irrinunciabili per intraprendere un percorso comune che possa generare risultati fruttuosi per la nostra terra”.

“Auguri di buon lavoro a Monsignor Morrone e a Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido-Palmi, confermato vicepresidente; e a Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia, eletto segretario della CEC”. – conclude Neri.