La Procura ha aperto un’inchiesta per un neonato è morto in sala parto all’Ospedale di Locri. Il terribile evento è accaduto alcuni giorni fa e non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione dai sanitari del nosocomio.

I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che ha portato la Procura di Locri ad aprire un’inchiesta al momento senza indagati che nel frattempo ha sequestrato sia la salma che la cartella clinica. Si attendono adesso gli esiti medico-legali a chiarire le cause del decesso del neonato.

