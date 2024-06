Nasce la Cooperativa Sociale Effetto Domino, una nuova realtà sociale ideata all’interno del Progetto Policoro come opera segno e presieduta da Francesco Caricari, già noto per il suo impegno come servizio civilista presso la Caritas Diocesana di Locri-Gerace. Il progetto d’impresa, sostenuto fin dall’inizio dal Progetto Policoro della Diocesi di Locri-Gerace, mira a offrire una seconda possibilità alle persone più fragili della nostra comunità.

La Cooperativa si propone come un’innovativa iniziativa di reinserimento sociale, con un focus particolare su persone con disabilità, vittime di violenza, detenuti ed ex detenuti, ma è aperta a tutti coloro che cercano di ritrovare una posizione nel mondo del lavoro. I servizi offerti dalla cooperativa spaziano dal facchinaggio alla gestione del verde pubblico, dalle piccole manutenzioni ai servizi socio-assistenziali.

L’obiettivo principale di Effetto Domino è creare un contesto produttivo comprensoriale che permetta l’integrazione sociale e lavorativa di persone fragili ma volenterose, facendole collaborare attivamente con tutte le altre realtà del territorio e costruendo al suo interno relazioni significative. In questo modo, si spera di costruire una comunità più accogliente e solidale, capace di valorizzare ogni individuo e le sue competenze.

La Caritas, la Pastorale Sociale e del Lavoro e la Pastorale Giovanile della diocesi di Locri-Gerace sostengono con convinzione questo progetto, riconoscendo nelle relazioni create all’interno della cooperativa un’opportunità unica per promuovere un ambiente comunitario più inclusivo e supportivo, in linea con i valori evangelici di accoglienza e solidarietà.

Come da sempre sostenuto dall’animatore del progetto Policoro, la Dott.ssa Chiara Lombardo, crediamo fermamente che la Cooperativa Sociale Effetto Domino rappresenti un’importante risorsa per il nostro territorio e che l’impegno dei suoi membri riuscirà a fornire supporto e opportunità reali a coloro che desiderano ricostruire la propria vita, contribuendo attivamente allo sviluppo della comunità.