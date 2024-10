In occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, la Caritas Diocesana di Locri-Gerace ha promosso una giornata di screening gratuito nel Comune di San Luca, un’importante iniziativa a sostegno della salute delle donne del territorio. Oltre 100 donne sono state visitate gratuitamente durante la tappa della carovana della prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Komen con il sostegno della fondazione Il Fatto Quotidiano e la collaborazione di Civitas Solis. Questo straordinario risultato ha offerto l’opportunità di accedere a mammografie, ecografie e pap test anche a una realtà sociale in cui meno del 18% delle donne si cura se non ha già problematiche in atto.

La prevenzione è fondamentale nella lotta contro i tumori al seno, ed è proprio per questo che, già da qualche mese, la Caritas Diocesana, in collaborazione con il Centro Radiologico e grazie all’accordo con l’associazione Jimuel, guidata dal dottor Isidoro Napoli, offre visite gratuite alle donne che ne hanno necessità. Questo ha permesso di ampliare l’accesso a screening diagnostici di qualità, senza alcun costo per le pazienti.

Ogni settimana, 2-4 donne vengono inserite nel flusso di visite quotidiane del centro, in modo discreto e confidenziale. Questo approccio consente alle beneficiarie del servizio di partecipare senza distinzioni, garantendo loro la possibilità di ricevere cure adeguate o semplicemente accedere a un monitoraggio che, in altre circostanze, non avrebbero probabilmente programmato.

L’accordo con Jimuel non si limita alle visite gratuite: a Locri è operativo un Centro di Ascolto Medico che garantisce l’accesso a servizi sanitari fondamentali per la popolazione, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili. Grazie a questa collaborazione, molte persone possono oggi usufruire di visite e prestazioni mediche senza preoccuparsi delle difficoltà economiche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà e professionisti, uniti dalla volontà di supportare concretamente la salute pubblica e promuovere la prevenzione oncologica. Con il contributo del Centro Radiologico, di Jimuel e del dottor Napoli, la Caritas ha la possibilità di offrire a tante donne del nostro territorio la possibilità di prendersi cura della propria salute in maniera tempestiva e gratuita.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative già attive e in programma, vi invitiamo a contattarci o a visitare la sede di Via Cusmano, a Locri.