Nel giorno della memoria “un pensiero commosso” del presidente del consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso

“Nel ‘Giorno della Memoria’ un pensiero commosso, mio e dell’Assemblea legislativa calabrese che rappresento, alle vittime della Shoah e dell’Olocausto. Si deve ricordare quell’immane tragedia per dovere di civiltà, ma soprattutto – afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso impegnato a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica – bisogna non dimenticare per sconfiggere ogni indifferenza ed educare al rispetto assoluto della persona umana i nostri giovani, affinché gli orrori che hanno travolto l’Europa negli anni Quaranta del secolo scorso non accadano più”.