Nel corso di una partecipatissima cerimonia sono stati inaugurati in settimana il nuovo campetto di Calcio a cinque e l’area giochi di Bruscate Grande – Millepini.

Alla formale cerimonia erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, la giunta comunale, i consiglieri comunali Antonio Clausi e Natalya Franzese, dirigenti (come la comandante della Polizia Locale Anna Maria Aiello e il responsabile dei Lavori Pubblici Luigi Serra Cassano) e dipendenti comunali oltre a tantissimi residenti, soprattutto bambini, felicissimi per aver finalmente a disposizione il nuovo campetto e i nuovi giochi che hanno inaugurato già stasera con lunghe partite e tanto divertimento.

“Oggi – ha detto il sindaco Papasso – manteniamo una promessa fatta ai ragazzi di Bruscate tempo fa quando li trovarmi, nel corso di uno dei miei giri di perlustrazione, attorno ad un braciere e mi chiesero un campetto per passare insieme tanto pomeriggi e sere a giocare. Vederli così contenti infonde tanta gioia e fiducia per il futuro. Non ci fermiamo qui, presto consegneremo altri lavori e poi arriverà una nuova stagione di inaugurazioni perché il lavoro fatto paga. Se ne facciano una ragione tutti coloro vogliono fare polemica appositamente e senza motivo. Noi andiamo avanti e questi ragazzi che giocano in festa sono la risposta a tutti i rosiconi”.

L’intervento è costato circa 60mila euro e ha previsto la costruzione del campetto, della relativa recinzione con la rete sovrastante per evitare che il pallone si perda, l’impianto di illuminazione e un’area con quattro giochi per i più piccoli. Oltre al sindaco sono intervenuti l’assessore Leonardo Sposato e la consigliera Natalya Franzese. Il sindaco ha ringraziato anche Antonio Clausi e Antonio Strigaro, i consiglieri di Sibari, per l’impegno profuso. Già in questi giorni, infatti, il campetto è stato preso letteralmente d’assalto dai ragazzi e dai turisti di Bruscata Grande – Millepini che hanno organizzato tornei e partire giocando fino a tarda sera.