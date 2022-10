Nel centro storico di Serrata è stata inaugurata la sede della sezione ANPI intercomunale Laureana di Borrello-Galatro-Serrata. Il Comune di Serrata, attento da sempre a quelle che sono le esigenze del territorio e le necessità di coloro che gravitano nel mondo dell’associazionismo, ha accolto la richiesta dell’ANPI e ha messo a disposizione, per lo svolgimento delle attività della sezione di questo territorio un locale dell’antico Palazzo Gagliardi, un edificio di notevole valore storico-artistico con a disposizione anche un centro polifunzionale. Il sindaco di Serrata, Angelo D’Angelis ha ribadito la necessità di creare dei luoghi di incontro nei quali cittadini, enti locali e associazionismo possano dar vita a forme di partecipazione attiva. Dopo il taglio del nastro è partita la visita guidata del locale concesso all’Anpi, con tanto di mostra bibliografica – oltre 40 i volumi riguardanti non solo la Resistenza e la lotta partigiana, ma anche quei fatti storici che danno risalto alle varie lotte per riconquistare i propri diritti-, una mostra fotografica a cura di Antonio Laccisani e Mariano Monea – il più giovane degli associati di questa sezione – un tavolo dedicato agli internati, ai deportati e ai partigiani della Valle del Mesima. La Piana di Gioia Tauro ha risposto con grande partecipazione, tante le autorità presenti, al di là del colore politico, dimostrando che la lotta comune è quella dell’antifascismo: il sindaco di Candidoni Vincenzo Cavallaro, il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, il sindaco di Galatro Sandro Sorbara, il segretario generale Cgil Reggio Calabria-Locri Gregorio Pititto. Presenti anche gli esponenti delle altre sezioni dell’Anpi provinciale: Cinquefrondi, Rosarno-Gioia Tauro-Delianuova, Polistena, Taurianova, Siderno, la sezione Smuraglia di Reggio Calabria. Particolarmente toccante l’intervento di Fausto Cordiano, figlio del deportato Michele, che ha ricordato suo padre e la sofferenza provocata alla sua famiglia da quanto patito dal padre. Rocco Lentini, direttore dell’Istituto di Ricerca Ugo Arcuri per la Storia Contemporanea e dell’Antifascismo in Calabria, ha ribadito che il ruolo della Resistenza calabrese e la necessità ancora di approfondire: tante sono ancora le storie da riportare alla luce. Presente anche il prof Franco Galluzzo, figlio del partigiano Salvatore. Un luogo straordinario dove sarà possibile fare ricerca storica – sottolinea Michele Petraroia, Anpi Nazionale- creare una biblioteca, un luogo di incontro, dove delle figure che nel tempo si sono dedicate alla ricerca possono avere uno spazio e restituire alla comunità di Serrata una parte della propria storia e della propria bibliografia. Una sezione che si mette a disposizione anche della comunità di Laureana di Borrello e di Galatro per ramificarsi nel territorio. L’associazione apartitica, presente per la prima volta in questa zona, è stata costituita nel mese di giugno, e ha messo insieme, in pochi mesi, esperienze e sensibilità diverse, ma anche generazioni differenti: i tesserati Anpi in questo territorio sono 40 e la fascia d’età va dai 28 ai 90 anni. Arduo il compito della nostra ANPI che nel suo documento programmatico, si propone di intervenire in diversi ambiti: dal sociale alla sanità – per la riqualificazione sanitaria del territorio-; dalla creazione di percorsi didattici ad hoc all’organizzazione di un Cineforum; dalla promozione di attività di educazione ambientale e realizzazione di itinerari escursionistici ambientali, naturalistici ed intercomunali alla creazione di una mostra multimediale; dalla creazione di un Comitato Scientifico Provinciale alla creazione di una Fondazione Camilliti ed al ripristino della Mostra della Civiltà Contadina. Gli obiettivi sono molteplici – chiosa Amalia Giordano, presidente Anpi Laureana di Borrello-Galatro-Serrata – ma tra i tanti un’unica consapevolezza: il nostro entroterra ha bisogno di un anello di congiunzione tra associazioni, cittadini ed enti locali per riconquistare e riscoprire i diritti ed i servizi essenziali. L'ANPI è condivisione, confronto, volontà di difendere e diffondere i nostri principi, ma anche di creare una rete tra i cittadini di tutte le fasce sociali: stiamo crescendo come numero di iscritti e abbiamo tutti voglia di condividere e confrontarci quotidianamente in difesa della democrazia, della pace e della giustizia sociale. Un ringraziamento particolare va alla pasticceria Dolce Tiffany di Roberto Furfaro che ha donato una bellissima torta con tanto di logo Anpi. Pane e un sorso di latte sono vittorie. Una calda stanza: una battaglia vinta, con questa citazione di B.Brecht la neocostituita sezione ha voluto inaugurare quello che sarà un luogo di incontro e connessione, per superare i sentimenti di delusione, malcontento, rassegnazione e trasformarli in partecipazione attiva e pensiero critico.