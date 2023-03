Vista la nota con cui si chiede Fautorizzazione alla divulgazione dell’allegato comunicato

stampa.

Premessa la necessità di valutare se degli atti di indagine in corso, compiuti su indicazione

di questa Procura della Repubblica, debba essere data pubblica informazione.

Osservata Fimportanza dell’articolata indagine condotta dai Nuclei di Polizia Economico-

Finanziaria di Varese e Milano e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Considerato, in particolare, che è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei

confronti di sei indagati ritenuti appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla

commissione di reati di natura economica e che avrebbe agevolato cosche di ‘ndrangheta,

segnatamente le locali” di Legnano Lonate Pozzolo e di Vibo Valentia.

Nel corso dell’attività investigativa sono state ricostruite operazioni distrattive per oltre 4 milioni

di euro dai conti correnti di tre società dichiarate fallite.

Ritenuto quindi sussistere un pubblico interesse a divulgare le notizie riguardanti tali indagini