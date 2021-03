Ecco l’opinione della procura antimafia di Reggio Calabria sull’ex primariuo della terapia intesiva di Polistena, successivamente nominato consulente della commissione straordinaria dell’Asp

D) reato di cui all’ari 110 c.p. e 416 bis c.p., perché, nella sua qualità di dirigente medico presso

l’ospedale di Polistena, contiguo agli ambienti ndranghetisti rosarnesi, pur non intraneo alla cosca

Piromalli, la supportava dall’esterno favorendo la MCT, azienda di fornitura di prodotti medicali

ad essa riconducibile per il tramite di Tripodi Fabiano, Madafferi Franco e Riefolo Mario

Vincenzo, gestori di fatto della stessa e appartenenti alla consorteria mafiosa, effettuando forniture

di prodotti medicali per l’ospedale di Polistena (in pieno accordo col dr Fiumanò direttore delle

farmacie presidiarle dell ‘ASP che destinava somme aggiuntive alla farmacia presidiarla di

Polistena), commercializati dall’azienda Mct, per il tramite della ditta Lewis Medica che era

l’impresa che poteva trattare con l’Asp di Reggio Calabria, essendo tra le ditte vincitrici

dell’appalto.

Per tale contributo riceveva somme di denaro legate a percentuali su commesse garantite alla ditta.

(5% per la fornitura di pompe per infusione e relativi deflussori e 2,5% in relazione ai picc)