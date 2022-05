La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza emessa il 29 dicembre 2020 dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria nel processo Altanum e ha condannato Giuseppe Facchinieri, 61 anni nato a Cittanova, a 16 anni di reclusione.

Per Roberto Raffa (46) nato a San Giorgio Morgeto la pena è di 10 anni e 8 mesi (8 anni in primo grado) mentre per Giuseppe Chemi (61) nato a Taurianova, la condanna è di sette anni e 10 mesi di reclusione (a cinque anni e quattro mesi primo grado).

Per i tre imputati i giudici d’Appello hanno riconosciuto la continuazione fra il reato contestato e quelli giudicati con sentenza definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Torino il 28 ottobre 2013. Confermata l’assoluzione per Vincenzo Facchinieri e Salvatore Facchinieri.

(Ansa)