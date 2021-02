La Polizia di Stato è impegnata in una maxi operazione nei confronti di numerosi appartenenti alle famiglie di ‘ndrangheta Arena-Nicoscia di Isola di Capo Rizzuto e alla famiglia Mannolo di San Leonardo di Cutro, accusati di associazione di tipo mafioso, porto e detenzione illegale di armi e munizioni nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Decine gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Crotone e dal Servizio centrale operativo, in collaborazione con i poliziotti delle Squadre mobili di Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Milano, Novara, Vibo Valentia e Reggio Calabria, del Reparto prevenzione crimine di Bari, Cosenza, Lecce, Vibo Valentia e Siderno e delle unità cinofile di Vibo Valentia e Reggio Calabria e il supporto dell’elicottero del V Reparto Volo di Reggio Calabria. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri.

I particolari dell’operazione – denominata “Golgota” – saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la questura di Crotone alle ore 11:00 alla presenza del procuratore Gratteri, del direttore della Direzione centrale anticrimine Francesco Messina, del direttore del Servizio centrale operativo Fausto Lamparelli e del questore di Crotone Massimo Gambino.

Nota Stampa Siulp Crotone

Esprimo plauso ai colleghi della Squadra mobile di Crotone, a quelli dei vari uffici di Polizia che hanno collaborato al raggiungimento di questo importantissimo risultato, tutti sotto il coordinamento della Procuratore Gratteri a seguito della brillante operazione che si è svolta in queste prime ore dell’alba.

L’ennesima operazione che conferma l’alta professionalità, la passione e l’abnegazione dimostrata nella circostanza dai poliziotti, la loro accurata e profonda conoscenza del fenomeno criminale nel territorio gia di per se molto difficile.

Lo afferma, in una nota, GIAMMARINO Claudio Segretario Provinciale Generale del Siulp per commentare la brillante operazione partita dalla Polizia di Stato e sviluppatasi in varie regioni italiane, che ha portato alla disfatta di un importante sodalizio criminale.

Abbiamo sempre creduto nelle Istituzioni e continueremo a farlo finché lo Stato dimostrerà la sua presenza costante e opprimente nei confronti di questi criminali che oggi finalmente vengono assicurati alla giustizia grazie al lavoro messo in campo dalla Polizia di Stato.

Il segno concreto della presenza della polizia di stato in questo territorio dimostra quanto è sensibile alle dinamiche di carattere criminale che vengono puntualmente disarticolate.

Il nostro plauso va all’encomiabile lavoro svolto da tutte le persone impiegate in questa importante operazione di Polizia.

Per questo, continua – GIAMMARINO del SIULP – ci aspettiamo che ai complimenti, sia aggiunga anche la consapevolezza e la volontà. in modo trasversale di tutte le forze politiche, che è necessario investire concretamente sulla sicurezza poiché essa non è un costo ma un investimento per un futuro sicuro del nostro Paese.